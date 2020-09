Arminia Hannover startet mit Neuzugang aus Braunschweig in Göttingen in die Saison

Eine Woche nach dem offiziellen Saisonstart der Oberliga geht auch Arminia Hannover am Sonntag (17 Uhr) in die erste Partie. Beim SVG Göttingen sollen die ersten Punkte her. Dabei helfen könnte auch Mattes Petereit, der unter der Woche von der U19 von Eintracht Braunschweig gekommen ist.