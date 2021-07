Entscheidung gefallen: Arminia Spartans nehmen nicht an Regionalliga-Saison teil

Mittwochmittag haben sich die Footballer der Arminia Spartans entschieden: Ihre Männer werden nicht an der kommenden Regionalliga-Saison teilnehmen. Stattdessen wird die Truppe das Jahr nutzen, um auf freiwilliger Basis einige Freundschaftsspiele auszutragen. „Wir haben uns sehr schwergetan mit der Entscheidung“, so Spartans-Chefin Inna Lempert. „Aber letztlich sind wir einfach sehr besorgt, was die Saison angeht.“

Spartans steigen trotzdem nicht ab

Immerhin: Absteigen in die 4. Liga wird das Team nicht. Der Verband hatte im Vorhinein erklärt, dass es keine Absteiger geben wird. Mannschaften, die wegen der Pandemie nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollen, können im nächsten Jahr in der selben Liga wieder starten. Heißt: Die Spartans werden 2022 wieder in der Regionalliga spielen.

Bis dahin wird weiter fleißig trainiert – und auch teilweise gespielt. Der genaue Plan für den Sommer und Herbst steht noch nicht fest. Aber die Spartans wollen aktiv werden. Mit Testspielen sollen die Spieler bei Laune gehalten werden. „Das ist für uns besser, als wenn eine Saison eventuell wieder abgebrochen werden müsste“, so Lempert. Die Hannover Grizzlies (4. Liga) und Hannover Stampeders (5. Liga) haben ihre Mannschaften indes gemeldet.