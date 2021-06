Entscheidung noch offen: Verzichten die Arminia Spartans auf die neue Saison?

Und dennoch ist noch nicht sicher, ob die Spartans in diesem Jahr überhaupt an der Regionalliga-Saison teilnehmen werden. Der Football-Verband überlässt diese Entscheidung den Vereinen. Während der Pandemie soll kein Team einen Nachteil haben, wenn es nicht spielen möchte. Deshalb hat der Verband entschieden, dass es in diesem Jahr keine Absteiger geben wird. Teams ab der Regionalliga abwärts, die dieses Jahr nicht spielen wollen, können im nächsten Jahr wieder in ihrer vorherigen Liga spielen.

"Vielleicht ist es in diesem Jahr noch besser, etwas abzuwarten"

Spartans-Chefin Lempert lässt die Entscheidung für ihre Mannschaft noch offen: „Wir wollen den Jungs natürlich die Chance geben zu spielen, aber vielleicht ist es in diesem Jahr noch besser, etwas abzuwarten.“ Bis Mittwoch muss sie sich mit ihrem Team entschieden haben. Dann endet die Frist zur Meldung für die anstehende Saison.

Weiter sind da die Kontrahenten aus Hannover. Die Grizzlies (4. Liga) haben ihre Männermannschaft bereits für den Spielbetrieb gemeldet. „Das Training läuft super, wir haben viele neue Gesichter dabei“, sagt Erik Wickinger, Sportlicher Leiter der Hannoveraner. Bei den A-Junioren ist sich Wickinger allerdings noch nicht endgültig sicher, die B-Jugend und die Frauen werden nicht gemeldet. Die Hannover Stampeders (5. Liga) sind in der neuen Spielzeit ebenfalls dabei.

Bleiben die Zuschauer wegen der Pandemie weg?

Die große Chance: Wegen Corona hat sich der Verband ohnehin bereits für eine verkürzte Saison von August bis November entschieden. Durch den Wegfall eines Abstiegs ist das sportliche Risiko minimal. Zudem können Teams mit wenigen Siegen bereits vom Aufstieg träumen.

Lempert rechnet mit drei Heimspielen in diesem Jahr – das sind halb so viele wie in einer regulären Saison. Sie fürchtet, dass wegen der Pandemie nur wenige Zuschauer den Weg ins Stadion auf sich nehmen. „Ich bin da etwas skeptisch. Wenn nur wenige Leute kommen würden, wäre das für uns fatal“, sagt sie. Die entstehenden Kosten könnten so nur schwer gedeckt werden. Nun muss sie mit ihrem Team abwägen, ob eine Saison für die Spartans in diesem Jahr sinnvoll ist. Klar ist aber: Gespielt wird auf jeden Fall. Im Fall eines Verzichts würden die Spartans Testspiele auf freiwilliger Basis organisieren.