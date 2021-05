Zugänge aus Hildesheim? Spartans trainieren wieder - und treiben Kaderplanung voran

„Es ist wie eine Bombe eingeschlagen. Die Jungs haben um die Termine gekämpft, alle haben total Lust auf Football”, sagt Inna Lempert, Vorsitzende der Spartans. 20 Spieler können innerhalb von zwei Stunden trainieren, jeweils zehn pro Stunde. „Das reicht bei den Herren leider nicht ganz, um allen Termine geben zu können“, sagt Lempert. „Dafür ist die Nachfrage zu hoch.“ Doch es reiche aus, um der Mannschaft ein wenig was von ihrer großen Leidenschaft zurückzugeben.

Die Footballer der Arminia Spartans können aufatmen. Zum letzten Mal standen sie Ende Oktober auf einem Spielfeld. Seit zwei Wochen hat das Team allerdings wieder das Training aufgenommen. In festen Gruppen mit je zwei Sportlern bietet der Klub zwei Einheiten pro Woche an.

Zum vierten Mal in Serie: Waspo 98 schnappt sich gegen Spandau den Supercup

"Müssen wir noch diskutieren": Was passiert im 96-Angriff und mit Ducksch?

Eine richtige Vorbereitung auf die neue Saison, die ohnehin noch in den Sternen steht, gibt es aber nicht. Es wird kontaktlos trainiert. Zunächst geht es schwerpunktmäßig um die Bereiche Kraft und Kondition. Lempert: „Das hat mit Football im entferntesten Sinne zu tun.“ Die Stimmung ist dennoch gut. „Alle sind heiß und froh, sich wieder zu sehen.“

Auflösung der German Knights und ihre Folgen

Über die Austragung der Spielzeit entscheidet der Verband bis zum Sommer. Am 1. Juli soll die Situation um die Corona-Pandemie neu bewertet werden. Im schlimmsten Fall droht der zweite Saisonausfall in Folge. „Wir müssen weiter abwarten und versuchen, die Motivation innerhalb des Teams hoch zu halten“, so Lempert.

In die Kaderplanung kommt trotz unsicherer Zukunft dennoch Bewegung hinein. In den kommenden Wochen könnten neue Spieler ins Training einsteigen. Headcoach Winston Huggins ist in Kontakt mit Footballern, die sich eigentlich dem Projekt German Knights anschließen wollten.

Die Mannschaft sollte an der neu gegründeten Europaliga (ELF) teilnehmen. Doch zum Franchisevertrag kam es kurzfristig nicht, die Knights lösten sich als Team auf – und die Spieler, die größtenteils aus Hildesheim angeworben worden waren, mussten sich neue Mannschaften suchen. „Winston kennt ein paar von ihnen noch aus seiner Zeit bei den Invaders in Hildesheim“, sagt Lempert. „Sie haben Interesse, sich uns anzuschließen.“