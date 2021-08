Arminia Vechelde: Viele Polizisten im Team, aber trotzdem hat einer Angst

Zehn Neuzugänge, kein Abgang. Und der erste Titel ist auch schon da: Die Bezirksliga-Fußballer von Arminia Vechelde haben den Gemeindepokal gewonnen. Vor fünf Jahren war der Landesliga-Aufstieg den Arminen am grünen Tisch weggenommen worden, diese Saison könnte er gelingen. Das Erreichen der Aufstiegsrunde gibt das Team von Trainer Christian Gleich als Hinrundenziel an. Anzeige

Dieses Wochenende steht der Bezirkspokal mit dem Spiel gegen den Kreisligisten Glück-Auf Gebhardshagen für die Vechelder auf dem Programm, kommendes Wochenende der Punktspielstart zuhause gegen Woltwiesche. Ein großer Kader steht zur Verfügung, den Kapitän und Mittelfeldspieler Cedrick Kunz in der PAZ vorstellt. Er selbst stapelt bei den Zielen erstmal tief: „Ich gehe nun in mein drittes Herrenjahr in Vechelde und hoffe einfach, dass wir das erste Mal auch eine ganze Saison ohne Unterbrechung spielen können!“

Tor:

Tim Steinert: War die komplette Vorbereitung leider verletzt, ist zum Saisonstart glücklicherweise aber wieder fit!

Sebastian Knigge: Hat eine gute Vorbereitung gespielt und ist vielleicht sogar unser sicherster Elfmeterschütze.

Tom Gestwa: Neuzugang von der U19 aus Lamme. Introvertiert ist er zumindest nicht, hat schnell ins Team gefunden und eine gute Vorbereitung gespielt.

Abwehr:

Dzevad Mulic: Einer der stärksten Verteidiger im gesamten Bezirk, der leider aber derzeit in Berlin wohnt. Wenn er mal da ist, liefert er trotzdem immer ab.

Nils Klein: Hat vermutlich sowohl mit links als auch mit rechts den härtesten Schuss der Mannschaft. Kann Diagonalbälle spielen, wie kein zweiter.

Jeldrik Moldenhauer: Eine Bank in der Innenverteidigung, Zweikampf- und kopfballstark und dazu auch für Tore aus 30 Metern Entfernung gut.

Meikel Salomon: Flexibel einsetzbar in der Defensive. Großer Eintracht-Fan und sehr zweikampfstark!

Nico Grigoleit: Vechelder Urgestein und nebenbei seit Jahren unser Kassenwart. Ein Grund, warum man auch im Training Schienbeinschoner anziehen sollte. Kann in der Verteidigung eigentlich jede Position spielen!

Marius Giesemann: Einer der besten ballspielenden Verteidiger der Liga. Hohe Ball- und Passsicherheit und dazu noch ein echter Leader!

Kai Kröhnert: Eine der Identifikationsfiguren im Verein! Immer wieder im Training für einen Tunnler gut und größter Alexander-Marcus-Fan.

Jannis Bock: Der einzige Hannover-Fan im Team. Kehrte im vergangenen Jahr, gemeinsam mit Scharenberg und Fichtner, wieder nach Vechelde zurück.

Julius Heyne: Anscheinend „Mr. Gemeindepokal“. Gewann 2019 noch mit Sonnenberg die Trophäe und nun direkt wieder mit Vechelde! Anzeige

Devin Schell: Kam aus der U19 und ist einer – oder vielleicht sogar der – Gewinner der Vorbereitung. Fast immer da und hat auf seiner linken Seite immer überzeugt.

Lars Habelmann: Grandioser Fußballer, hat die Vorbereitung aber leider durch immer wiederkehrende Verletzungen verpasst.

Phil Conor Mey: Kam aus der eigenen U19 und spielt bisher eine starke Vorbereitung in der Innenverteidigung. Hat nur immer Angst, dass sein Fahrrad gestohlen wird.

Mittelfeld:

Marvin Leiser: Einer unserer vielen Polizisten in der Mannschaft. Kam im vergangenen Jahr aus Volkmarode – sowohl sportlich als auch menschlich eine Verstärkung.

Roman Wagner: Immer noch einer der schnellsten und dribbelstärksten Spieler der Mannschaft, und das, obwohl er immer fünf Minuten zu spät zum Training kommt.

Nick Schierding: Läuft die 10 Kilometer in unter 39 Minuten, könnte auch Leichtathlet sein. Ärgert sich gerne lautstark über sich selbst.

Onur Bacaksiz: Hat eine Technik und Passgenauigkeit, wovon andere nur träumen können. Dazu noch kaltschnäuzig im Abschluss.

Nico Matejasik: Schneller und dribbelstarker Spieler, der sich auch von vielen Verletzungen immer wieder zurückgekämpft hat.

Kevin Maurach: Macht vermutlich die besten Außenrist-Schüsse im gesamten Bezirk.

Moritz Arkenau: Neuzugang aus Dinklage, der bereits im Winter zu uns stoßen sollte. Starker, variabler Spieler, wenn er nicht gerade Tom beruhigen muss.

Michel Krenz: Neuzugang aus Gifhorn. Hat sich in der kurzen Zeit schon richtig gut in die Mannschaft integriert und hat anscheinend trotzdem noch Zeit, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen.

Fidan Kajolli: Kam in diesem Jahr aus der U19 hoch, hat im vergangenen Jahr aber schon häufiger bei uns mitgespielt. Einer unserer schnellsten Spieler, der sich leider in der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt hat. Hat versprochen, bis Ende der Saison noch auf die 70 Kilogramm zu kommen.

Dennis Scharenberg: Einer unserer Oldies im Team, der Mitte dieses Jahres auch sein erstes Kind bejubeln durfte. Von Rechtsverteidiger bis linker Flügel kann Schare eigentlich alles spielen.

Angriff:

Fisnik Kajolli: Unser älterer Kajolli. Schneller Stürmer, der nebenbei auch noch Trainer der A-Jugend-Landesliga-Mannschaft in Vechelde ist.

Bendix Wilkner: Im vergangenen Jahr aus den USA wiedergekommen. Absolutes Kraftpaket und dazu noch extrem schnell. Ist eigentlich nur mit einem Foul zu stoppen.

Tim Depner: Dass was Bendix in den Armen hat, hat Tim in seiner Wade! Polizist, Stimmungsmacher und Vechelder durch und durch.

Alexander Christian: Hochgekommen aus der U19. Durfte im vergangenen Jahr bereits die ersten Einsatzminuten bei uns sammeln.

Marc Omelan: Neuzugang vom SV Lengede. Grandioser Abschluss und eine mega Technik. Gegen Gleidingen im Gemeindepokal bereits mit seinem ersten Dreierpack für uns.

Jan Fichtner: Sein Fokus liegt derzeit auf Tischtennis spielen, doch wenn er mal da ist, netzt er sofort.

Saisonziel: Aufstiegsrunde.

Favoriten: TSV Wendezelle, FC Heeseberg, MTV Hondelage, Arminia Vöhrum.