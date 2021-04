Armwrestler Matthias Schlitte vom VfL Wolfsburg bald im ZDF zu sehen

Corona bremst fast alle Sportler aus, aber die Pandemie trifft die Armwrestler besonders hart, schließlich zählt diese Sportart zu den Disziplinen mit den längsten und engsten Körperkontakten. Aber die Signale stimmen die Kraftsportler des VfL Wolfsburg vorsichtig optimistisch, schließlich finden seit April wieder Turniere in Osteuropa und den USA statt. So trainierten die Schützlinge von Trainer Olaf Köppen auch in der Pandemie fleißig weiter, wenn auch zunächst auf das wichtige Sparring im Leistungszentrum des VfL Wolfsburg verzichtet werden musste.

Bereits vor einigen Tagen gewann Schlitte sogar ein internationales Turnier von zu Hause aus. Zudem legt er besonderen Ehrgeiz auch beim täglichen Heim-Training an den Tag, schließlich bereitet sich der zwölffache deutsche Meister weiterhin auf die Europameisterschaft Mitte Juni in Kiew (Ukraine) vor. In der vergangenen Saison musste das kontinentale Turnier immer wieder verschoben und letztendlich ins Jahr 2021 verlegt werden. „Ich habe 2020 den Weltcup in Frankreich ohne Niederlage gewonnen und war optimal vorbereitet, da haben die ständigen Verlegungen natürlich doppelt geschmerzt“, beschreibt Schlitte seine Gefühlslage und Motivation.

Doch der Triumph blieb den Medien nicht verborgen, sodass im Frühjahr 2021 das ZDF beim VfLer anfragte, um einen Beitrag über die Vorbereitung, seinen Sport Armwrestling und seine Karriere zu drehen. Ende März begleitete dann ein TV-Team Schlittes Heim-Training und konnte sogar noch ein besonderes Highlight einfangen. „Dank der Verwendung von Schnelltests und der Genehmigung des Gesundheitsamtes konnten wir sogar im Leistungszentrum des VfL Wolfsburg einen Showkampf abhalten“, freute sich Schlitte.

Nicht nur der Kampf war ein Highlight, sondern auch der Gegner. „Für das Duell konnten wir Strongman und Armwrestling-Newcomer Tim 'Tetzel' Schmidt verpflichten. Tetzel ist mit 130 Kilogramm auf 1,92 Meter eine beeindruckende Erscheinung“, berichtet VfL-Abteilungsleiter Olaf Köppen, der den Kampf als Schiedsrichter führte. Der TV-Beitrag, in dem auch der Ausgang des Kampfes aufgelöst wird, ist am Montag, 12. April (9.05 Uhr), in der Sendung "Volle Kanne" im ZDF zu sehen.