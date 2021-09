Täger-Zwillinge siegen bei "Over the Top" unter freiem Himmel: "Ich war total begeistert"

Freiluft statt Halle, Hugo-Bork-Platz statt Congress-Park, doch das gewohnte Bild der strahlenden Täger-Zwillinge. Am vergangenen Samstag fand das „Over the Top“ erstmals unter freiem Himmel statt, rund 400 Zuschauer waren anwesend und die Weltmeister des VfL Wolfsburg, Fabian und Jan Täger, teilten sich die Titel in der Klasse bis 70 Kilogramm. In beiden Finalkämpfen standen sich die Zwillinge gegenüber, mit links siegte Jan Täger, Fabian Täger mit rechts. Für „Over the Top“-Organisator und Abteilungsleiter Olaf Köppen zumindest eine kleine Überraschung: „Ich hätte nicht gedacht, dass sie es wieder beide schaffen. Die Konkurrenz war da, aber die beiden sind genial. Sie sind stark, sie sind schnell und waren auf den Punkt fit.“

Fabian Täger hatte gar die Möglichkeit auf den Titel „Champ of the Champs“, kämpfte sich bis ins Finale vor, doch dort wartete der Ukrainer Igor Miroshnyk, der sich am Ende das Preisgeld in Höhe von 250 Euro sowie zum bereits vierten Mal den Siegerpokal sicherte. „Igor ist einfach der Beste“, so Köppens anerkennendes Fazit. Matthias Schlitte trat mit rechts in der Klasse bis 80 kg an, der „Hellboy“ musste sich im Finale aber Kevin Berberich (Armwrestling Club „Over the Top“ Hanau) geschlagen geben, der auch mit dem linken Arm gewann und sich zudem in der Klasse über 100 kg bis ins Finale kämpfte.