Marko Arnautovic reagiert auf Vorwürfe nach emotionalem Torjubel: "Ich bin kein Rassist"

Österreichs Stürmer Marko Arnautovic hat die Kritik an seinem emotionalen Torjubel nach dem 3:1 gegen Nordmazedonien zurückgewiesen. Der frühere Bremer soll nach seinem entscheidenden Tor einen mazedonischen Spieler beleidigt und dabei auch rassistische Äußerungen getätigt haben. Daraufhin hatte es in den sozialen Medien einen Shitstorm gegeben. „Ich bin kein Rassist und werde niemals einer sein“ , betonte Arnautovic am Montag nach der Rückkehr ins Teamquartier im österreichischen Seefeld.

Österreich hatte am Sonntag sein Auftaktspiel bei der Europameisterschaft gegen den Debütanten Nordmazedonien gewonnen. Es war zugleich der erste Sieg überhaupt bei einer EM-Endrunde für die Alpenrepublik. Die weiteren Kontrahenten in der Gruppe C sind die Niederlande und die Ukraine. Das Duell dieser beiden Teams hatten die Niederlande am Sonntagabend mit 3:2 für sich entschieden.