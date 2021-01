Arnd Zeiglers Fußball-Anekdoten: Nackte Kanonen, Wahrheiten und ein Vorwort von King Klopp

Bremen. Am späten Sonntagabend lädt Arndt Zeigler in seine Bremer Wohnung, ins Fußball-Zimmer. Ein MUSS für jeden Fußball-Fan. Zeiglers berühmter TV-Schreibtisch ist umrahmt von zwei Flutlicht-Masten, das Interieur atmet Fußball-Geschichte(n). Angegilbte Panini-Sammel-Alben, Fußbälle aus Rindskernleder, uralte Wimpel und Trikots, Club-Maskottchen in Plüsch, ein BVB-Flaschenöffner aus den Sechzigern. Seit 2007 sendet Zeigler von hier aus "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs". Live, aber nicht immer in Farbe.

Anzeige