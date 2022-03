"Einfluss nicht mehr ausreichend gegeben": Friedrich erklärt vorzeitigen Rückzug als Hertha-Sportdirektor

Dass sich die Wege von Sportdirektor Arne Friedrich und Hertha BSC nach der laufenden Saison trennen, war bereits Gewissheit. Am Montag wurde nun jedoch der vorzeitige Rückzug des ehemaligen deutschen Nationalspielers beim Hauptstadtklub verkündet. Der 42-Jährige erklärte die Gründe für das sofortige Ende seines Engagements. "Aus verschiedenen Gründen ist in den vergangenen Monaten bei mir jedoch das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden", so Friedrich in einem bei Twitter veröffentlichten Statement. "Daher haben wir gemeinsam entschieden, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden."

Anzeige