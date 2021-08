Bericht über Tausch-Transfer: Arne Maier zum FC Augsburg - Marco Richter zu Hertha BSC 

In der Bundesliga bahnt sich offenbar ein Spieler-Tausch zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg an. Wie die Bild berichtet, soll sich der Berliner Arne Maier für die kommende Saison dem FCA anschließen, den umgekehrten Weg würde dann Marco Richter antreten. Der Deal rund um die beiden deutschen Olympia-Teilnehmer soll demnach in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Auch über Details des Transfer-Geschäfts macht das Blatt konkrete Angaben. Anzeige

So werde Richter für eine Ablöse von bis zu acht Millionen Euro von Hertha fest verpflichtet. Der FCA würde bei einem Weiterverkauf des Stürmers beteiligt. Für Maier ginge es hingegen zunächst auf Leihbasis nach Augsburg, das den U21-Europameister dann per Option fest unter Vertrag unter nehmen könnte. Eine Kaufpflicht käme zum Tragen, wenn Maier für den Klub in der nächsten Spielzeiten 25 Partien bestreiten würde.