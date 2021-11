"Wäre eine große Hilfe": Arsenal-Coach Mikel Arteta will Ex-Trainer Arsène Wenger zurückholen

Trainer Mikel Arteta vom Premier-League-Klub FC Arsenal will seinen Vorvorgänger und ehemaligen Coach Arsène Wenger zurück zum Verein holen und in neuer Funktion einbinden. Er habe darüber auch schon mit dem 72-Jährigen gesprochen, sagte Arteta, der von 2011 bis 2016 als Spieler bei Arsenal von dem Franzosen trainiert wurde, am Donnerstag. Welche Position Wenger bekleiden könne, ließ der Spanier offen.