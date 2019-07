Arsenal-Leihgabe Jordi Osei-Tutu rassistisch beleidigt: VfL Bochum veröffentlicht Statement

Rassismus-Vorfall bei einem Spiel des VfL Bochum . Neuzugang Jordi Osei-Tutu ist nach Bochumer Angaben bei einem Testspiel in der Schweiz gegen den Erstligisten FC St. Gallen "auf inakzeptable Art rassistisch beleidigt" worden. Der Zweitligist veröffentlichte am Nachmittag ein Statement, in dem der Klub die Vorfälle um den englisch-ghanaisch Profi vehement verurteilte. "Wir tolerieren keine Form von Diskriminierung. Rassismus hat in unserem Spiel keinen Platz", schrieb der VfL Bochum.

Jordi Osei-Tutu: Nach Rassismus-Vorfall vom Trainer wieder aufgebaut

Was war passiert? In der 43. Minute des Spiels geht Osei-Tutu plötzlich zu Boden auf die Knie. Als der Schiedsrichter das Spiel unterbricht springt der in England geborene 20-Jährige auf und deutet auf den Gegenspieler, der ihn rassistisch beleidigt haben soll. Die Arsenal-Leihgabe geht vollkommen geschockt vom Platz und wird dort unter anderem von Bochum-Trainer Robin Dutt wieder aufgerichtet. "Eigentlich war der sportliche Plan, ihn in der Halbzeit auszuwechseln. Aber es sollte auf keinen Fall so aussehen, als würde er wegen des Vorfalls das Spiel beenden. Dann hätte der Gegenspieler sein Ziel erreicht, so traurig das klingt. Wir haben uns gemeinsam entschieden, dass er weiterspielt. Er selbst hat auch gesagt: ‘Mir geht's gut, ich will spielen", wird Dutt von der Bild zitiert.