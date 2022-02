Arsenal und der Kampf um die Champions League: Wie sich die Gunners immer wieder selbst schwächen

Zwei Gelbe Karten in einer Aktion zu kassieren, das muss man erstmal hinbekommen, aber Gabriel Martinelli von FC Arsenal ist genau dieses Kunststück gelungen gegen die Wolverhampton Wanderers in der vergangenen Woche. Erst schubste er Daniel Podence weg, als dieser einen “Wolves”-Einwurf ausführte, dann rammte er Chiquinho um, der den Ball von Podence erhalten hatte. Schiedsrichter Michael Oliver rief Martinelli zu sich, zeigte ihm zweimal Gelb und dann Rot und stellte damit einen der kuriosesten Platzverweise der Premier-League -Geschichte aus. Anstatt sich über den 1:0-Erfolg zu freuen, musste Arsenal-Trainer Mikel Arteta hinterher erklären, warum seine Mannschaft die Veranstaltung wieder mal in Unterzahl beendet hatte.

Arteta, 39, macht bei den Nordlondonern gute Arbeit. In dieser Saison spielt die Mannschaft entgegen aller Erwartungen um die Rückkehr in die Champions League mit, in der Arsenal zuletzt vor fünf Jahren vertreten war. Allerdings hat der Klub ein Problem, das sich durch Artetas Amtszeit zieht wie ein böser Zauber: Seit seinem Amtsantritt am Boxing Day 2019 hat Arsenal von allen Klubs der Premier League die meisten Platzverweise kassiert, nämlich 12. Alleine in den vergangenen sechs Partien flogen vier Arsenal-Profis von Platz. Anfang des Jahres erlangten die Nordlondoner mit der Gelb-Roten Karte von Verteidiger Gabriel bei der 1:2-Niederlage gegen Meister Manchester City den unerwünschten Titel als erster Verein mit 100 Platzverweisen in der Premier League.