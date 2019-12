Später K.o. für Arsenal gegen Chelsea: Torwart Bernd Leno patzt entscheidend

Der FC Arsenal hat das London-Derby in der englischen Premier League gegen den FC Chelsea durch späte Treffer noch mit 1:2 (1:0) verloren. Beim Heimdebüt des neuen Trainers Mikel Arteta gingen die Gastgeber am Sonntag durch den früheren Dortmunder Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang nach einer Ecke von Mesut Özil in Führung (13. Minute). Jorginho (83.) nach einem Patzer von Torhüter Bernd Leno und Tammy Abraham (87.) drehten die Partie aber noch. Chelsea bleibt Tabellen-Vierter, Arsenal fiel auf Platz zwölf zurück.