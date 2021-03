"Disziplinarische Gründe": Aubameyang bei Arsenal kurzfristig aus Derby-Startelf gestrichen

Große Unruhe beim FC Arsenal vor dem Nord-London-Derby gegen Stadtrivale Tottenham Hotspur am Sonntag: Fans wunderten sich vor dem Spiel, warum Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang nicht in der Startelf auftauchte. Wie Trainer Mikel Arteta vor dem Spiel mitteilte, sollte der Gabuner eigentlich beginnen, bis eine "disziplinarische Angelegenheit" dazwischen kam. Mehr Klarheit brachte ein Bericht von The Athletic: Demnach soll der ehemalige BVB-Stürmer zu spät zur Vorbereitung auf das Prestigeduell in der Premier League erschienen sein. Anzeige

"Wir haben andere Spieler, die den Willen mitbringen", sagte Arteta vor dem Spiel. "Wir haben eine klare Linie gezogen und blicken jetzt nach vorne", so der Coach der Londoner. Wie es in dem Bericht weiter heißt, soll sich Aubameyang schon zum wiederholten Male in dieser Saison verspätet haben. Arteta erwarte sich von seinem Kapitän besseres Verhalten. Gegen die Spurs durfte daher zunächst Alexandre Lacazette stürmen, Aubameyang schmorte auf der Bank.