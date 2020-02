Bericht: Arsenal muss nach Europa-League-Aus Millionen-Betrag an eigene Fans zahlen

Dem FC Arsenal droht nach dem schweren sportlichen Schlag des Ausscheidens aus der Europa League nun auch noch ein finanzieller. Wie der Londoner Evening Standard berichtet, müssen die Gunners nach dem peinlichen Aus in der Zwischenrunde gegen Olympiakos Piräus und dem 1:2 nach Verlängerung eine Entschädigungzahlung in Millionenhöhe an die eigenen Fans entrichten.

Demnach hätten Dauerkartenbesitzer vor der Saison für insgesamt sieben Pokal-Heimspiele im Emirates Stadium bezahlt. Nach dem frühen Exit aus der Europa League können die Londoner aber nur noch auf maximal sechs Heimspiele in den Cupwettbewerben kommen; im League Cup war man bereits in der 4. Runde an Liverpool gescheitert, im FA Cup könnte im besten Fall nur noch ein Heimspiel im Viertelfinale dazu kommen - falls man sich am Montag in der fünften Runde gegen Drittligist Portsmouth durchsetzt.

Arsenal macht erstmals seit 2002 finanzielle Verluste

Es droht sogar ein noch schlimmeres Szenario - nämlich bei einer Niederlage gegen Portsmouth. Dann nämlich kommt Arsenal lediglich auf fünf Cup-Heimspiele und müsste der eigenen Anhängerschaft nach Berechnungen des Evening Standards bis zu 5,3 Millionen Euro zurückzahlen. Arsenal hat insgesamt rund 46.000 Dauerkarteninhaber, die im Schnitt satte 58 Euro für ihre Tickets entrichten. Die Rückzahlung kann auf zwei Wegen geleistet werden: Fans haben die Möglichkeit, die Summe vom Klub zurückzufordern oder als Rabatt für die kommende Spielzeit einzusparen, um so im nächsten Jahr eine günstigere Dauerkarte zu erhalten.

Mit dem Europacup-Aus - das nach einer irren Verlängerung und einem Fehlschuss von Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang in der Nachspielzeit an Dramatik kaum zu überbieten war - einher geht auch der erste Verlust, den Arsenal in finanzieller Hinsicht seit 2002 verbuchen musste. Der Malus von 31,5 Millionen Euro nach Steuern für das vergangene Finanzjahr, das am 31. Mai 2019 endete, bedeutet einen signifikanten Unterschied zu den Vorjahren, als man teils über 60 Millionen Euro Gewinn machte und ist auf höhere Gehaltszahlungen an die Spieler und größere Aktivitäten auf dem Transfermarkt zurückzuführen.

Arteta will Aubameyang & Co. aufrichten: "Müssen weiter kämpfen"

Das sportliche Aus im Europapokal trifft den Vorjahresfinalisten auch unter diesem Gesichtspunkt hart und bedeutet auch für den neuen Trainer Mikel Arteta ein Wirkungstreffer. Der Spanier wollte über den Umweg der Europa League eigentlich an ein Ticket für die Champions League kommen. Angesichts von Tabellenplatz neun in der Premier League dürfte das der einzige Weg sein, auch im nächsten Jahr zumindest in der Königsklasse international spielen zu können - selbst wenn wegen der drohenden UEFA-Sperre für Manchester City der fünfte Platz für die Qualifikation ausreichen könnte.