Herbe Kritik für Arsenal nach Europa-League-Aus gegen Piräus - Aubameyang "unglaublich enttäuscht"

Nach dem 1:0-Auswärtssieg in Piräus ging der FC Arsenal als Favorit in das Rückspiel in der Europa-League-Zwischenrunde. Dann erlebten 60.000 Zuschauer im Londoner Emirates-Stadion eine bittere 1:2-Pleite und das Aus. In der englischen Presse gibt es deutliche Kritik für die Gunners.