Ex-Arsenal-Torwart erklärt: Lehmann und Konkurrent Almunia "wollten sich umbringen"

Der ehemalige Arsenal-Torwart Vito Mannone wartet mit interessanten Details zum Konkurrenzkampf zwischen Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann und dessen damaligem Konkurrenten Manuel Almunia auf. Zwischen 2004 und 2008 lieferten sich der Deutsche und sein spanischer Rivale einen brisanten Kampf um das Tor des FC Arsenal . Dieses Duell war offenbar noch viel härter als ohnehin schon angenommen, wie der Italiener bei Spox und Goal verriet. Mannone war in dieser Zeit dritter Torwart hinter Lehmann und Almunia und bekam das Duell so hautnah mit.

Mannone: "Lehmann war ein sehr aggressiver Torhüter"

Lehmann sei "ein sehr aggressiver Torhüter" gewesen, sagte Mannone über den Ex-Nationaltorwart, der zuletzt als Co-Trainer des FC Augsburg in der Bundesliga in Erscheinung trat und plant, in den kommenden Jahren als Cheftrainer zu arbeiten. "Sie können sich vorstellen, wie das für mich war und welche Spannung auf dem Trainingsplatz geherrscht hat." Mehrfach soll es zwischen Lehmann und Almunia so nicht nur zu verbalen, sondern auch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein.