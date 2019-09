Statt Mesut Özil: Trainer Unai Emery macht Granit Xhaka laut Bericht zum neuen Arsenal-Kapitän

Der Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka ist der BBC zufolge neuer Mannschaftskapitän des FC Arsenal. Demzufolge soll Arsenal-Coach Unai Emery seinen Spielern diese Entscheidung am Freitagmorgen mitgeteilt haben. Xhaka war zuvor wettbewerbsübergreifend in sechs von acht Saisonspielen für die Gunners als Kapitän aufgelaufen, in den anderen beiden Spielen wurde er geschont. Nun soll sich Emery dem britischen Sender zufolge dazu entschieden haben, dem 27-jährigen ehemaligen Gladbacher die Kapitänsbinde dauerhaft zu geben.

Auch Özil soll ein Kandidat für den Kapitänsposten gewesen sein

Xhakas Vorgänger Laurent Koscielny hatte den Club im Sommer verlassen. Daraufhin galt auch Ex-Nationalspieler Mesut Özil als Kandidat für den Posten bei den Gunners. Beim jüngsten 5:0 im Ligapokal gegen Nottingham Forest führte er die Emery-Elf auch als Kapitän aufs Feld. Arsenal trat dort allerdings in B-Besetzung an, Xhaka war gar nicht erst im Kader. Ansonsten stand Özil bisher noch außen vor, kam nur auf einen Saisoneinsatz in der Premier League.

Eine Entscheidung über den Vize-Kapitän steht dem Bericht zufolge noch aus - und soll zwischen den beiden Top-Stürmern fallen: Der Franzose Alexandre Lacazette und der frühere Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang gelten als aussichtsreiche Kandidaten. Xhaka wird die Londoner am Montag beim Auswärtsspiel im Old Trafford gegen Rekordmeister Manchester United aufs Feld führen.

Bisher sind die Gunners stark in die neue Saison gestartet. Sie stehen punktgleich mit dem Dritten Leicester City auf dem vierten Platz in der Premier League, haben nur gegen Tabellenführer Liverpool verloren. Auch in der Europa League sind die Londoner mit dem 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt erfolgreich gestartet.

