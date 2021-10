"Doppelt bitter": Arsenal-Keeper Bernd Leno bangt nach Stammplatz-Verlust um Chancen im DFB-Team

Für Bernd Leno gestaltet sich die Situation beim FC Arsenal aktuell alles andere als zufriedenstellend. Nach gut drei Jahren als Stammkeeper bei den "Gunners" verlor der 29-Jährige seinen Status als Nummer eins . In den vergangenen vier Premier-League-Partien saß der ehemalige Schlussmann von Bayer Leverkusen nur auf der Bank. Der sechs Jahre jüngere Aaron Ramsdale erhielt den Vorzug – und machte seine Sache bei drei Zu-Null-Spielen gut. " Es ist natürlich keine einfache Situation ", erklärte Leno am Sonntag gegenüber dem TV-Sender Bild live.

Der Keeper gab zudem zu, dass die Degradierung für ihn "sehr überraschend" kam. "Natürlich hatten wir einen schwierigen Start", so Leno mit Blick auf die Niederlagen gegen den FC Brentford (0:2), den FC Chelsea (0:2) und Manchester City (0:5) unmittelbar zum Liga-Start, nach denen die Londoner als Letzter im Klassement geführt wurden. "Aber ich glaube, ich habe trotzdem meine Leistungen in den ersten Spielen und auch in den dreieinhalb Jahren gebracht." Deshalb sei die Entscheidung von Arsenal-Trainer Mikel Arteta "sehr sehr bitter".

Ein Wechsel sei trotz der komplizierten sportlichen Lage kein akutes Thema für den Torhüter, gänzlich ausgeschlossen erscheint ein künftiger Absprung jedoch nicht, sollte sich seine Situation in der englischen Hauptstadt nicht bessern. "Natürlich muss man über alles nachdenken, was für Optionen man haben würde", sagte Leno und schloss auch eine Rückkehr in die Bundesliga, wo er für Leverkusen zwischen 2011 und 2018 insgesamt 304 Pflichtspiele bestritten hatte, nicht aus. "Man weiß nie, was kommt. Die Bundesliga ist immer noch eine attraktive Liga", so der 29-Jährige, schränkte jedoch ein: "Als Fußballer gibt es nichts Größeres, als in der Premier League zu spielen." Um zu spielen, muss er nun allerdings erst einmal seinen Platz im Arsenal-Tor zurückerobern.