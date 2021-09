Arsenal-Legende Wenger rechnet mit Haaland-Transfer in die Premier League: "Ich glaube, das wird passieren"

Von anderen Spielern seiner Zunft heben ihn laut Wenger "sein Ehrgeiz, sein Willen, Tore zu machen und die Zweikampfstärke" ab. So würde den Angreifer, der zuletzt auch in der WM-Qualifikation traf und den Norwegern damit einen Zähler gegen die Niederlande (1:1) einbrachte, besonders der unbändige Erfolgsgedanke auszeichnen. "Er ist da und will gewinnen, es steckt etwas in ihm, was super ist für einen Stürmer", so Wenger.