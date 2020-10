"Würde es toll finden": Arsène Wenger sieht Per Mertesacker als zukünftigen 96-Trainer

Kein Spieler, der aus der Jugend von Hannover 96 kam, hat so eine Karriere hingelegt wie Per Mertesacker. Der Schlaks aus Pattensen spielte Champions League mit Werder Bremen und dem FC Arsenal, wurde 2014 Weltmeister und hinterließ bei all seinen Vereinen nicht nur sportlich Spuren.

Nicht verwunderlich, dass sein ehemaliger Trainer Arsène Wenger in höchsten Tönen von ihm spricht. Die Arsenal-Legende schwärmte im Interview mit der Welt am Sonntag: "Er hatte immer den kompletten Fokus darauf, jeden Tag besser zu werden. Man sieht so viele Spieler, die ihr Talent verschwenden. Wenn du aber einen Spieler siehst, der aus weniger Talent das Maximum herausholt, dann respektierst du das."