Joker Jamie Vardy sticht: Leicester City besiegt den FC Arsenal

Im Top-Spiel in der Premier League am Sonntagabend hat Leicester City einen glücklichen 1:0 (0:0)-Sieg beim FC Arsenal gefeiert. Die Foxes – über weite Strecken der Partie die schwächere Mannschaft – schockten Arsenal in der Schlussphase. Mann des Abends war der zuletzt verletzte Jamie Vardy, der erst nach 60 Minuten eingewechselt wurde – er köpfte Leicester kurz vor Schluss zum Sieg.

Arsenal-Dämpfer zum Start: Lacazettes Treffer zählt nicht

Schon in der 4. Minute war der Ball im Netz: Arsenal-Stürmer Alexandre Lacazette hatte per Kopf getroffen. Allerdings hatte der ehemalige Gladbacher Granit Xhaka Leicester-Keeper Peter Schmeichel behindert und stand dabei im Abseits, sodass der Treffer nicht zählte. Die Szene war dann aber auch das größte Highlight des ersten Durchgangs. Leicester konzentrierte sich hauptsächlich auf das Verteidigen. Arsenal bestimmte die Partie, erarbeitete sich auch zahlreiche kleinere Chancen, die Offensiv-Riege um Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang war vor dem Tor aber nicht konsequent genug.

Auch die zweite Hälfte begann mit mehr Ballbesitz von den Gunners, die allerdings einen Rückschlag erlitten, als Trainer Mikel Arteta Abwehr-Chef David Luiz verletzt auswechseln musste (49.). Die Gäste trauten sich danach langsam mehr. Und nach rund einer Stunde brachte Foxes-Coach Brendan Rodgers sein vermeintliches Ass: Sturm-Routinier Vardy – nach einer Wadenverletzung wiedergenesen – kam in die Partie. Und die Einwechslung fruchtete in der Schlussphase tatsächlich: Nach einem langen Ball von Youri Tielemans auf Cengiz Ünder flankt der Türke im Strafraum in die Mitte. Dort bleibt der mitgelaufene Vardy cool und köpft am deutschen Arsenal-Keeper Bernd Leno vorbei zur Führung ein (80.).