Ronaldos 100. Premier-League-Treffer zu wenig: Arsenal holt Big Points gegen Manchester United

Der FC Arsenal krönt eine großartige Woche und sammelt erneut immens wichtige Punkte. Am Samstagmittag haben die Gunners in der Premier League vier Tage nach dem 4:2 gegen Chelsea auch das direkte Duell um die Champions League gegen Manchester United gewonnen. Im Emirates Stadium setzte sich die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta gegen das Team von Ralf Rangnick in einer Highlight-reichen Partie letztlich verdient mit 3:1 (2:1) durch. Das 100. Premier-League-Tor des bei United zurückgekehrten Cristiano Ronaldo (34. Minute) war angesichts der Treffer von Nuno Tavares (3.), Bukayo Saka (32., Foulelfmeter) und Granit Xhaka zu wenig für die Gäste aus dem Norden, deren Chancen auf die Königsklasse nun drastisch gesunken sind. Anzeige

Ronaldo war nach dem Trauerfall um seinen verstorbenen neugeborenen Sohn zurück in der Anfangsformation von Rangnick. Kapitän Harry Maguire musste nach heftiger Kritik in den vergangenen Wochen indes auf der Bank Platz nehmen. Schon nach drei Minuten hatte die United-Defensive aber erstmals das Nachsehen: Einen Schussversuch von Saka konnte Torhüter David de Gea noch parieren, per Nachschuss traf dann Tavares. Die Gäste ließen sich allerdings kaum unterkriegen und beide Teams kamen in der Folge zu guten Möglichkeiten. Diogo Dalot traf für die "Red Devils" etwa nur die Latte. Doch es war Arsenal, das nachlegte: Ein Abseitstreffer von Eddie Nketiah wurde zunächst noch korrigiert. Ein Foul in der Entstehung führte aber zum Elfmeter, den Saka souverän verwandelte (32.). Mit seinem 100. Tor in der Liga konnte Ronaldo wenig später nach einer Flanke aber noch den Anschluss herstellen (34.).