Arsenal-Trainer Emery: Verzicht auf Mesut Özil Teil einer "Strategie" - Wechsel in die MLS?

Quo Vadis, Mesut Özil ? Der ehemalige Nationalspieler bekleidet beim FC Arsenal weiterhin nur eine Außenseiterrolle. Wochenlang hat ihn Arsenal-Trainer Unai Emery jetzt schon nicht mehr in den Kader der Gunners berufen. Und viel Anlass zur Hoffnung auf baldige Einsätze des Weltmeisters von 2014 macht Emery weiterhin nicht. Die Entscheidung Özil nicht einzusetzen, sei offenbar mit den Klub-Bossen getroffen worden und teil einer "gemeinsam beschlossenen Strategie" , wie der Spanier vor dem Sonntagsspiel gegen Crystal Palace in der Premier League verriet.

Emery deutet Hintergrund zu Özil-Verzicht an

Eigentlich ist auch Özils Standing bei den Arsenal-Fans meist nicht besonders gut. In einem Rundumschlag in einem Interview mit The Athletic hatte sich der Zehner jüngst darüber beklagt, dass er oft zum Sündenbock gemacht werde. "Wenn es in einem großen Spiel für uns nicht gut läuft, ist es immer meine Schuld. Aber wenn das der Fall ist, wie erklärt man dann unsere Ergebnisse, wenn ich nicht dabei bin?", klagte der 31-Jährige. Und sogar den Arsenal-Fans dämmert das offenbar langsam. Beim Sieg gegen Vitoria Guimaraes in der Europa League unter der Woche waren Rufe nach dem Nationalspieler zu hören.