Premier League: Arsenal verliert nach Özil-Tor und Mustafi-Patzer - Liverpool ringt Cardiff nieder

Der FC Liverpool lässt im englischen Titelrennen mit Manchester City nicht nach. Mit dem neunten Pflichtspielsieg in Folge setzte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag wieder an die Spitze der Premier League. In einem umkämpften Spiel gelang den Reds ein erst am Ende souveräner 2:0 (0:0)-Erfolg bei Abstiegskandidat Cardiff City. Liverpool führt in der Tabelle damit wieder zwei Punkte vor Titelverteidiger Man City, der aber ein Spiel weniger absolviert hat und am Samstag gegen Tottenham vorgelegt hatte.