Europa-Ränge in Sicht: Früherer BVB-Star Aubameyang trifft bei Arsenal-Sieg gegen Aston Villa

Fußballfest in Nordlondon: Der FC Arsenal hat am Freitagabend nach zuletzt zwei Unentschieden einen überzeugenden Sieg im Mittelfeldduell mit Aston Villa gefeiert und vorübergehend Anschluss an die Europapokalplätze in der Premier League gefunden. Das Team von Trainer Mikel Arteta setzte sich gegen die Gäste aus Birmingham dank Treffern von Thomas Partey (23. Spielminute), Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang (45.+6) und Emile Smith-Rowe (56.) mit 3:1 (2:0) durch, für die Gäste konnte Jacob Ramsey in der Schlussphase nur den Anschluss erzielen (82.). Mit nunmehr 14 Punkten sind die Londoner vorerst Tabellen-Neunter und sogar auf Tuchfühlung mit Brighton auf Champions-League-Rang vier (15 Punkte).

Im ausverkauften Emirates-Stadion begannen die Gunners stürmisch und druckvoll und erinnerten mitunter sogar an alte Wenger-Zeiten. Bereits nach vier Minuten traf Aubameyang beinahe per Seitfallzieher, zielte aber knapp am Tor vorbei. Es dauerte dann aber bis in die 20. Minute, bis die Bemühungen erfolgreich waren: Eine Ecke von Smith-Rowe verlängerte Partey mit dem Kopf ins lange Eck – der erste Arsenal-Treffer für den Mittelfeldmann, der vormals für Atletico Madrid spielte. Arsenal wirkte auch in der Folge elektrisiert, musste aber bis in die Nachspielzeit des ersten Durchgangs auf Tor Nummer zwei warten: Lacazette wurde im Strafraum gelegt, nach VAR-Überprüfung gab es Elfmeter. Kapitän Aubameyang verwandelte erst im Nachschuss mit seinem bereits siebten Saisontor.

Im zweiten Durchgang schienen die Gäste dann kurz aufgewacht, fühlten sich ihrerseits ans Arsenal-Tor heran. Doch die Gegenwehr hielt nicht lange Stand: Der überragende Smith-Rowe erhöhte nach einem Konter etwas glücklich per abgefälschtem Querschläger (56.). Arsenal ließ Villa weiter nur wenig Luft zum Atmen, arbeitete sich immer wieder gefährlich an den Gäste-Strafraum. Letztlich fiel aber nur noch ein Trosttreffer für die Gäste: Der 20 Jahre alte Ramsey zirkelte vom Strafraumrand traumhaft in den Winkel (82.). Die knapp 60.000 Zuschauer im Emirates jubelten dennoch über einen überzeugenden Auftritt ihrer Mannschaft.