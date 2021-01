Offiziell: Arsenal löst Vertrag mit Sokratis auf – Ex-BVB-Verteidiger jetzt vereinslos

Nicht nur Mesut Özil verlässt den FC Arsenal , auch ein anderer früherer Bundesliga-Profi hat sich von den Gunners verabschiedet: Der Vertrag des ehemaligen BVB-Verteidigers Sokratis Papastathopoulos wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Der 32 Jahre alte Grieche hatte seit zweieinhalb Jahren für den Klub gespielt.

"Dies gibt Papa die Möglichkeit, einen Vertrag mit einem neuen Klub auszuhandeln und schnell wieder auf den Platz zurückzukehren" , hieß es in einem Statement. "Er war ein sehr wichtiger Teil unserer Gruppe und war während seiner gesamten Zeit bei uns ein Musterprofi", sagte Arsenals Technischer Direktor Edu. "Die Verhandlungen über seine Vertragsauflösung waren partnerschaftlich und wir wünschen Papa und seiner Familie für die Zukunft alles Gute."

Der Grieche, der in der Bundesliga für Werder Bremen (2011 bis 2013) und Borussia Dortmund (2013 bis 2018) aufgelaufen war, wurde im Juli 2018 für 16 Millionen Euro vom BVB verpflichtet. Er kam in 69 Spielen für Arsenal zum Einsatz und schoss sechs Tore. Sein nächster Klub ist noch offen, in Verbindung gebracht wurde Sokratis zuletzt mit Fenerbahce Istanbul (wo er auf Mesut Özil treffen würde), dem SSC Neapel und seinem früheren Verein Genua CFC. Auch beim VfB Stuttgart wurde er gehandelt.