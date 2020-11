Arsenal-Talfahrt geht weiter: Wolves gewinnen trotz Verletzungs-Schock um Jimenez

Derr FC Arsenal kann seine Talfahrt in der Premier League auch im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers nicht stoppen. Beim ereignisreichen 1:2 (1:2) am Sonntagabend fielen die Tore in Halbzeit eins, Halbzeit zwei war vor allem von Fouls und sieben Gelben Karten geprägt. Die Tore für die Gäste erzielten Pedro Neto (27.) und Daniel Podence (42.), den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gunners besorgte Gabriel Maghalhaes.

