Arsenal-Torhüter Petr Cech beendet nach Europa-League-Finale seine Karriere

Eine Torhüter-Ikone dankt ab! Petr Cech vom Europa-League-Finalisten FC Arsenal wird nach dem Endspiel am 29. Mai in Baku definitiv seine Karriere beenden. Dies bekräftigte der 36 Jahre alte Tscheche nach dem 4:2-Halbfinal-Sieg beim FC Valencia am Donnerstagabend bei BT Sport.

"Du hast immer wieder Tage, an denen du gut spielst und dir vorstellen kannst, weiterzumachen. Aber ich habe mir die Entscheidung lange genug überlegt" , sagte Cech nach dem Einzug ins Endspiel dazu. In knapp drei Wochen erwartet den FC Arsenal und seinen Keeper im Stadtderby gegen den FC Chelsea ein besonders prestigeträchtiges Finale.

So sehen Sieger aus! Chelsea schafft als vierter englischer Verein nach Liverpool, Tottenham und Arsenal den Einzug in ein europäisches Finale. Die Frankfurter sind am Boden. Der SPORTBUZZER zeigt die Reaktionen der internationalen Presse! ©

Cech hatte bereits im Januar angekündigt, im Sommer aufhören zu wollen. *Der Routinier sitzt in der Premier League hinter dem Deutschen Bernd Leno nur noch auf der Bank und wird vorrangig international eingesetzt. In Baku will der frühere Champions-League- und Europa-League-Sieger noch einen letzten Titel auf seiner Visitenkarte hinzufügen - und das gegen seinen Ex-Verein. *"Der letzte Traum war, in einem europäischen Finale zu spielen, und er ist wahr geworden. Jetzt ist der Traum, das Finale zu gewinnen."