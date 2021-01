Arsenal-Trainer Mikel Arteta würdigt Mesut Özil nach Wechsel: "War über Jahre das Herzstück"

Nach über sieben Jahren und 254 Pflichtspielen ist Schluss: Mesut Özil verlässt den FC Arsenal in Richtung Fenerbahce Istanbul. Am Sonntagnachmittag bestätigten beide Klubs den Transfer des 32-Jährigen. Nach knapp einem Jahr ohne Einsatz bei den Gunners darf Özil in der Türkei wieder auf Spielzeit hoffen. Arsenal-Trainer Mikel Arteta sortierte den Weltmeister von 2014 vor der Saison knallhart aus - und nominierte den Großverdiener weder für die Premier League noch für die Europa League. Özil kritisierte Arteta dafür hart. Zum Abschied scheinen sich die Wogen allerdings geglättet zu haben. In einem Klub-Statement hat der Arsenal-Coach die Verdienste des Ex-Nationalspielers für den Klub gewürdigt.

