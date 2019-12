Arsenal beendet Horror-Serie: Schwache Gunners zwingen West Ham in die Knie

Beide Mannschaften zeigten in der ersten Halbzeit, warum sie seit Wochen zu den Krisenklubs der Premier League gehören. Weder West Ham noch Arsenal vermochten es, sich wirklich gute Torszenen herauszuspielen. Das 1:0 für die Gastgeber war so schön, wie die ganze Halbzeit: Ein Murmeltor: Fornals flankte in die Mitte, Angelo Ogbonna (38.) köpfte auf das Tor. Der Ball wurde von Maitland-Niles noch entscheidend abgefälscht. Arsenal lag zur Pause in Rückstand - und das auch noch verdient.