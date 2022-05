Arsenal bangt um Champions-League-Teilnahme: White-Eigentor leitet Pleite gegen Newcastle ein

Der FC Arsenal muss um die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison bangen. Die Londoner mussten sich am Montagabend Gastgeber Newcastle United mit 0:2 (0:0) geschlagen geben. Durch die zweite Premier-League-Pleite in Serie rutschen die "Gunners" auf Rang fünf ab, liegen nun zwei Zähler hinter Tottenham Hotspur und Königsklassenplatz vier. Das direkte Duell mit den "Spurs" hatte Arsenal am vergangenen Donnerstag mit 0:3 verloren.

