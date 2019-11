Arsène Wenger: Vergifteter Konter Richtung FC Bayern - Trainer-Legende nach Farce um FCB-Zukunft besorgt

Wenger: FC Bayern hat mich angerufen, nicht umgekehrt

Doch diese Version scheint nicht zu stimmen. Das zumindest behauptet Wenger nun. So habe FCB-Vorstandsboss Rummenigge ihn am Mittwoch zuerst angerufen. Bei einem Telefonat vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus habe Rummenigge ihn dann gefragt, ob er Interesse am Job hätte. "Wir haben zusammen entschieden, in der kommenden Woche wieder zu telefonieren, weil ich bis Sonntag in Doha bin. Das ist die wahre Geschichte", sagte der 70 Jahre alte Franzose. Die Trainer-Legende unterstellt dem Rekordmeister also, die Unwahrheit gesagt zu haben.