Trainer-Legende Arsène Wenger fordert: FC Arsenal muss Mesut Özil "wieder einbeziehen"

Der langjährige Arsenal-Trainer Arsène Wenger wünscht sich eine Rückkehr von Mesut Özil auf den Platz. Der deutsche Weltmeister von 2014 spielt in dem Londoner Klub unter Trainer Mikel Arteta derzeit keine Rolle mehr. "Man muss einen Weg finden, ihn wieder einzubeziehen", sagte Wenger, der den 31-Jährigen einst von Real Madrid zu Arsenal geholt hatte, der britischen BBC in einem am Dienstag veröffentlichten Interview.