Arsène Wenger lobt Marcelo Bielsa nach Fairplay-Aktion: "Bemerkenswerte Geste"

Fußballtrainer Marcelo Bielsa vom englischen Zweitligisten Leeds United ist für seine ungewöhnliche Aktion am Sonntag im Spiel gegen Aston Villa (1:1) gelobt worden. Nachdem Leeds den Führungstreffer erzielt hatte, während ein Villa-Spieler verletzt am Boden lag und die Gäste eine Unterbrechung forderten, gab Bielsa seiner Elf die Anweisung, dem Gegner ein Tor zu schenken. "Bielsa tut dem Spiel einen großen Gefallen", schrieb die Zeitung The Times, der Argentinier bringe "etwas Vernunft ins englische Tollhaus".