Arsène Wenger liebäugelt mit spektakulärer Rückkehr: "Manchester United ist ein Traumjob"

Der langjährige Trainer des FC Arsenal, Arsène Wenger, will bald wieder einen Job im Fußball übernehmen. Und dieses Vorhaben könnte ihn zurück in die Premier League führen. Der 69-Jährige bringt sich als Trainer von Manchester United ins Spiel. Er habe "das Selbstvertrauen" und "den Mut", um den Job zu übernehmen. Der Franzose erklärt sogar, dass er schon "Ideen" habe, wie er die Mannschaft trainieren würde. Zur Zeit besetzt bei den Red Devils allerdings Ole Gunnar Solskjaer den Trainerposten.

"...für jeden Manager mit Mut und Selbstvertrauen"

"Manchester United ist ein Traumjob für jeden Manager. Zumindest für jeden Manager mit Mut und Selbstvertrauen", sagte Wenger in einem Interview mit beIN Sports. der 69-Jährige gewann in seiner Amtszeit beim FC Arsenal zwischen 1996 und 2018 drei Meisterschaften in der Premier League, 2007/08 sogar ungeschlagen, und sieben Mal den FA Cup.