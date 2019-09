Als Trainer bei der WM 2022: Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger hofft auf Comeback

Nach 22 Jahren als Trainer beim FC Arsenal verließ Arsène Wenger den Klub aus dem Norden Londons im Sommer 2018. Seitdem ist der 69-Jährige trotz zahlreicher Angebote ohne neuen Job. An ein Karriereende will der französische Fußballlehrer aber nicht denken und kündigte nun ein Comeback an - bestenfalls als Trainer einer Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar.

"Ich wollte schon immer mal an der WM teilnehmen, weil ich das Gefühl habe, dass es die Aufgabe eines Trainers ist, dort zu sein, wo die besten Spieler der Welt Fußball spielen", erklärte der frühere Arsenal-Coach dem TV-Sender beIN Sports. Wenger könne sich demnach vorstellen, für eine Nationalmannschaft zu arbeiten und sagte: "Hoffentlich seht ihr mich in drei Jahren in Katar."

So oder so möchte der 69-Jährige aber wieder einen Posten im Fußball übernehmen. "Ich kann immer noch nicht damit leben, dass ich nicht mehr auf der Bank sitzen soll", so Wenger, der betonte: "Ihr werdet mich wieder auf einer Bank sehen. Wann, kann ich nicht sagen." Auch eine Position als Interimstrainer könne sich der Franzose, der bei den Laureus World Sports Awards 2019 für sein Lebenswerk geehrt worden war, vorstellen.

Arséne Wenger war bei PSG im Gespräch

Seit der Trennung vom FC Arsenal vor einem Jahr wurde Wenger bei mehreren Klubs gehandelt. Zuletzt soll der erfahrene Coach als Nachfolger von Rafael Benitez bei Newcastle United im Gespräch gewesen sein, Trainer wurde aber schließlich der Engländer Steve Bruce. Auch Paris Saint-Germain soll Wenger im Februar als neuen Sportdirektor thematisiert haben. Bei den Franzosen hätte der 69-Jährige mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel zusammengearbeitet.

