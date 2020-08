Arthur, Werner, Sané & Co.: Diese Spieler sorgen für die Transfer-Rekorde der neuen Saison

Der FC Chelsea ist aktuell der Klub mit den meisten Transfer-Ausgaben in diesem Sommer. Der Premier-League-Verein investierte bereits 143,20 Millionen Euro in neue Spieler. Den Bestwert dabei hält mit Timo Werner ein deutscher Nationalspieler. Ein Teamkollege aus dem DFB-Team könnte die bisherigen Transfer-Summen aber noch einmal deutlich übersteigen - Kai Havertz.

Der 21-Jährige steht noch bis 2022 in Leverkusen unter Vertrag. Er soll sich mit Chelsea einig sein. Verschiedene Medien hatten berichtet, dass Leverkusen 80 Millionen als Sockelbetrag sowie bis zu 20 Millionen an erfolgsabhängigen Nachzahlungen erhalten werde. Damit würden die Blues den bisherigen Transfer-Rekord des Sommers knacken. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick über die teuersten Transfers des Sommers - bis jetzt, denn das Transfer-Fenster ist in den Top-Ligen Europas noch bis zum 5. Oktober geöffnet.

Diese Top-Transfers stehen bereis fest

Die teuersten Sommer-Transfers der Saison 2020/2021 Arthur (von links), Timo Werner und Leroy Sané gehen ab sofort für ne Klubs an den Start. ©

Der brasilianische Nationalspieler Arthur Melo ist aktuell noch der teuerste Transfer der Saison 2020/2021. Der 23-Jährige wechselte vom FC Barcelona zu Juventus Turin. Die Ablösesumme beträgt 72 Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Boni von bis zu zehn Millionen. Der 30 Jahre alte Miralem Pjanic ging im Gegenzug von Turin nach Barcelona - für ihn zahlte der spanische Klub 60 Millionen Euro, machte somit zwölf Millionen Euro Gewinn beim Tauschgeschäft.

Mit Victor Osimhen steht ein ehemaliger Bundesliga-Spieler im Transfer-Ranking auf Position zwei. Der Mittelstürmer stand von 2017 bis 2019 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, wechselte dann weiter zum OSC Lille. Und in diesem Sommer folgte der Weiterverkauf nach Italien. Mit knapp 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Euro an Boni machte der SSC Neapel die Verpflichtung perfekt.Neapels Präsident Aurelio De Laurentiis hofft in Zukunft auf 25 bis 30 Tore des neuen Stars für den Serie-A-Klub.

BVB mit mehr Ausgaben als der FC Bayern