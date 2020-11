Artur Mann blickt mit Stolz zurück: Profiboxer beendet seine Karriere

Weckerklingeln vor 6 Uhr statt Ausschlafen, Achtstundenschicht statt ein paar Stündchen Training, Neonlicht am Band statt Rampenlicht im Ring: Artur Mann hat sich sein Leben neu zurechtgelegt – und es nach nun zwei Wochen Schichtdienst als Produktionshelfer bei VWN in Stöcken auch nicht bereut. „Alles gut, die Arbeit macht mir Spaß“. sagt Mann, der Ende Oktober seine Profiboxkarriere beendet hat. Vor allem sich selbst und seiner Familie zuliebe. Anzeige Der „Donner“ („Thunder“), wie Mann sich mit Kampfnamen titelte, ist ganz leise abgetreten, ohne Blitzlichtgewitter, ohne Tam-tam. Sein letzter Kampf: am 12. Juni in einer umfunktionierten Studiohalle in Berlin. Gegen den Frankfurter Rad Rashid machte Mann kurzen Prozess. In Runde drei lag Rashid endgültig am Boden. Es war ein Aufbaukampf in Corona-Zeiten, eher eine Sparringsangelegenheit. Mann wollte sich noch einmal für einen internationalen Titelkampf in Position bringen. Doch der Traum ist mittlerweile begraben – unter der zweiten Corona-Welle.

Artur Mann (links) im BSK-Seelze-Dress. © Florian Petrow

Mehrere Gründe für Entscheidung Dass es vielleicht besser wäre, aufzuhören – den Gedanken trug der 30-jährige Hannoveraner schon länger mit sich herum. „So spontan war das nicht, ich habe das schon mehr als ein halbes Jahr im Kopf gehabt“, erzählt er. Typisch Mann im ruhigen, unaufgeregten Tonfall: Seine Entscheidung habe „einige Gründe gehabt. Ich hatte den Willen und die Motivation nicht mehr, um oben anzugreifen, die Corona-Pause tat da ihr Übriges. Außerdem will ich mehr Zeit für die Familie zu Hause haben und einer geregelten Arbeit nachgehen.“ Mann pendelte in den letzten Jahren von Ronnenberg nach Berlin, schwitzte in Trainingslagern und jettete für seine Kämpfe rund um den Globus. Seine Frau Viktoria und Söhnchen Artjom (4) bekam er oft wochenlang nicht zu Gesicht – nur virtuell übers Smartphone. Die Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung und Geborgenheit daheim in Ronnenberg waren zum Schluss größer als die nach einem weiteren internationalen Titel.

Mann ist dennoch „sehr zufrieden“ mit seiner Karriere, „ich habe viel erreicht“. Zum Boxen kam er erst spät, mit 18 Jahren. Zwei Jahre nach seiner Geburt 1990 in Aktjubinsk in Kasachstan siedelten Manns Eltern nach Deutschland über. Altenburg bei Leipzig war die erste Station. 1994 ließ sich die Familie in Bad Hersfeld nieder, wo der kleine Mann aufwuchs. 2008 ging er nach Hannover – und startete Schlag auf Schlag seine Boxkarriere. Als Amateur ging er für den BSK Seelze auf Punktejagd in der Bundesliga, die größten Erfolge holte er im Trikot des BC Gifhorn. Mann glänzte auch international, es war sein Sprungbrett ins Profilager 2015. Seine fast makellose Profi-Bilanz in fünf Jahren: 18 Kämpfe, 17 Siege, neun davon durch K.o. Im Juli 2017 gewann er gegen Leon Harth und sicherte sich den vakanten WBO-International-Gürtel. Ein Jahr später verteidigte er den Titel in Hannover gegen Alexander Peil und näherte sich immer mehr einem WM-Kampf. Spektakuläre Zwischenstation: Chicago im November 2018. Mann kletterte in den USA im Rahmen der renommierten Muhammad-Ali-Trophy in den Ring – und bezwang dort den starken Russen Alexey Zubov klar nach Punkten. Mann war einer der wenigen Deutschen der Boxgeschichte neben Legende Max Schmeling, die in Amerika siegen konnten.

Artur Mann zeigt stolz seinen WBO-International-Gürtel. © Oliver Vosshage

Mann bleibt dem Boxsport auf jeden Fall treu „Der WBO-Titel, aber auch der Kampf in Chicago, waren etwas sehr Besonderes“, sagt Mann. „Und selbst der Kampf gegen Kevin Lerena war wichtig für mich.“ Im März 2019 traf er in Südafrika auf Gastgeber Lerena im Kampf um die IBO-Weltmeisterschaft. Für Mann erfüllte sich ein Traum, der allerdings in der vierten Runde platzte, als er technisch k.o. ging. Es blieb seine einzige Niederlage. Mann blickt nicht verbittert zurück, ein WM-Kampf an sich „war schon ein großer Erfolg für mich“, versichert er. Trotzdem war es ein Bruch in der Karriere. der Sauerland-Stall und Mann trennten sich nach vier Jahren Zusammenarbeit. Im Februar 2020 kam er beim Stall Agon Sports in Berlin unter. Treu an seiner Seite blieb Manager und Promotor Daniel Todorovic von O1NE.Sport. Aus einem zunächst beruflichen Verhältnis entwickelte sich eine tiefe Freundschaft, für die Mann „sehr dankbar ist“. Als er spürte, dass die Leidenschaft fürs Boxen abnahm, riet ihm auch Todorovic dazu, ans Aufhören zu denken. „Wenn du die Leidenschaft, die hundertprozentige Überzeugung nicht mehr hast, darfst du nicht mehr in den Ring steigen“, sagt Mann. Er war sich dem gesundheitlichen Risiko seiner Sportart bewusst, musste Schicksalsschläge befreundeter Kämpfer miterleben. Das machte ihn nachdenklich, schon seit mehreren Jahren. Andererseits ist seine Liebe zu seinem Sport so groß. dass der Profi-Pensionär „dem Boxsport auf jeden Fall treu“ bleibt. „Ich trainiere schon ein paar Jungs im Power House am Steintor. Als Trainer würde ich gerne weitermachen und Fuß fassen.“