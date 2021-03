"Ich kann nicht ohne": Artur Mann arbeitet am Comeback als Amateur - Ziel Olympia?

Artur Mann hat etwas zu gestehen: „Ich kann einfach nicht ohne Boxen“, sagt der 30-Jährige aus Ronnenberg. Ende Oktober 2020 hatte Mann seine Profikarriere für beendet erklärt. Seit November arbeitet er im Schichtdienst bei VWN in Stöcken, hat mehr Zeit für seine Familie, für Ehefrau Viktoria und Söhnchen Artjom. Doch irgendwie hat es ihm in den Fäusten gejuckt. Mann arbeitet am Comeback – allerdings nur als Amateur.

Irgendwann wurde ihm „langweilig, ich habe einfach wieder Bock aufs Boxen gekriegt“. Spätestens, als er bei Freunden in Karlsruhe einen Kampf sah, war es um ihn wieder geschehen. „Als Boxer bin ich ja noch jung, eigentlich könnte ich ja noch“, sagte sich Mann, der seine Profikarriere beendet hatte, weil ihm Spaß und Motivation abhandengekommen waren.

Training in Gifhorn und der Garage

„Jetzt will ich den Spaß zurückbekommen.“ Zu­nächst als Freizeitsportler. In ein Boxgym in Hannover konnte er aufgrund der Corona-Regeln jedoch nicht, also nahm Mann vorlieb mit seiner eigenen Garage. Boxsack an der Decke, diverse Geräte am Boden – Mann bringt sich dort täglich wieder in Schwung. Auf den Hüften liegen jede Menge Winterspeck. Der ehemalige Cruisergewichtler (bis 90,7 Kilogramm) bringt aktuell 105 Kilo auf die Waage. Damit wäre er im Amateurbereich im Superschwergewicht einzustufen. Mann will unter 91 Kilo kommen, dann wäre er Schwergewicht.

Einmal die Woche trainiert er beim BC Gifhorn, bei seinem alten Stammverein erlebte er die besten Zeiten als Amateur. Als Profi gewann Mann 17 von 18 Kämpfen, nur ausgerechnet den Kampf um die WM-Krone des IBO-Verbandes verlor er im März 2019. Das letzte Mal stand Mann am 12. Juni 2020 in Berlin unter Corona-Bedingungen im Ring und gewann gegen Rad Rashid.

„Ich mache das jetzt alles ohne Druck. Es soll mein Hobby sein“, betont Mann, „mal gucken, wie sich alles entwickelt.“ Für einen wie ihn wird Training allein eines Tages nicht genug sein. Sobald er wieder in Form ist, peilt Mann Kämpfe an. Kann er in den Ring, wird es bei seiner Qualität nur eine Frage der Zeit sein, bis er ins Nationalteam aufrückt. Insgeheim liebäugelt Mann sogar mit einem Start bei den Olympischen Spielen. Nicht in Tokio, sondern in Paris im Jahr 2024.