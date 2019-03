Artur Mann vor WM-Kampf: "Kann mich in die Geschichtsbücher eintragen"

Was ist eine Erkältung, wenn es um einen großen Titel geht? Nichts. Artur Mann aus Ronnenberg lässt sich im Trainingslager in Miami von Husten und Schnupfen nicht stoppen, er will am 16. März in Johannesburg die IBO-WM-Krone erkämpfen. Vor dem Duell mit Kevin Lerena hat der SPORTBUZZER mit dem 28-Jährigen gesprochen.