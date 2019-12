Bericht: Ehemaliger Bayern-Profi Arturo Vidal offenbar vor Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand

Der Transfer von Arturo Vidal zu Inter Mailand rückt offenbar näher. Der Chilene soll bereits in der Winterpause den FC Barcelona verlassen und zurück nach Italien wechseln - Vidal spielte bereits zwischen 2011 und 2015 für Juventus Turin. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, müssen sich die beiden Klub nur noch in puncto Ablösesumme einig werden.

Die Nerazzurri sollen bereit sein, insgesamt zwölf Millionen Euro für den Mittelfeldspieler zu zahlen. Barcelonas Forderung soll bei 20 Millionen Euro liegen. Im Gespräch sei auch eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Vidal selbst soll von einer Rückkehr nach Italien nicht abgeneigt sein. Der frühere Spieler des FC Bayern München befindet sich noch in seiner Heimat im Urlaub und soll dort erklärt haben, dass sich sein Berater derzeit um seine Zukunft kümmere.

Schon Ende November hatte Vidal öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt. "Wenn ich im Dezember oder am Ende der Saison nicht merke, dass ich hier gebraucht werde, dann sollte ich eine Entscheidung treffen und eine andere Möglichkeit finden", hatte der Chilene erklärt. Der 32-Jährige spielt im Team des FC Barcelona keine große Rolle. Oft wurde er in dieser Spielzeit nur eingewechselt. In der Startelf stand der Mittelfeldspieler bis dato nur dreimal.