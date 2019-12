Bericht: Arturo Vidal verklagt FC Barcelona wegen ausstehendem Gehalt - Wechsel zu Inter Mailand?

80 Minuten in Unterzahl: ManCity kassiert nach Ederson-Rot in Wolverhampton den nächsten Rückschlag

"Gazzetta dello Sport": Vidal kurz vor Wechsel zu Inter Mailand

Schon Ende November hatte Vidal öffentlich mit einem Wechsel geliebäugelt: "Wenn ich im Dezember oder am Ende der Saison nicht merke, dass ich hier nicht gebraucht werde, dann sollte ich eine Entscheidung treffen und eine andere Möglichkeit finden", hatte der Südamerikaner erklärt. Der 32-Jährige spielt in der Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde in dieser Saison keine große Rolle. Oft wurde er nur eingewechselt. In der Startelf stand der Mittelfeldspieler bis dato nur drei Mal.