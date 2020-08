Arturo Vidal kritisiert Transfer-Pläne des FC Barcelona: "Soll weggeschmissen werden" - Rückkehr zu Juve? 

"Ich habe nie verstanden, wie man Spieler in dieses Wort (transferierbar, d. Red.) pressen kann. Das ist sehr hässlich. Wenn ein Spieler gehen will, oder man ihn verkaufen will, sucht man ihm ein Team, aber kommuniziert das nicht so. Jede Person hat Respekt verdient", machte der 33-Jährige in einem Interview mit der chilenischen Zeitung La Tercera: "Ich bin in der Situation, in der ich weggeschmissen werden soll. Nun werde ich sehen, ob mich jemand haben will."