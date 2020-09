Berichte: Ex-Bayern-Star Arturo Vidal vor Wechsel vom FC Barcelona zu Inter Mailand - Zweijahresvertrag mit Option

Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal wechselt Medienberichten zufolge vom FC Barcelona zu Inter Mailand . Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler werde am Sonntagabend in Italien landen, am Montag den Medizincheck absolvieren und einen Zweijahresvertrag unterschreiben, berichteten italienische Medien übereinstimmend. Der Serie-A-Klub soll zudem die Option auf eine dritte Saison haben. Eine offizielle Bestätigung der beiden Vereine gab es zunächst nicht.

Barcelona-Trainer Koeman plant nicht mehr mit Vidal

Der chilenische Nationalspieler hatte in der Bundesliga bis 2018 für den FC Bayern München gespielt und davor unter anderem für Juventus Turin und Bayer Leverkusen. Vidal gilt als Wunschspieler von Inters Trainer Antonio Conte. Die Norditaliener wollen in dieser Saison Juventus den zehnten Meistertitel in Serie in Italien streitig machen. In Barcelona hatte der neue Trainer Ronald Koeman nicht mehr mit Vidal geplant. Beim 1:0-Testspielsieg der Katalanen gegen den FC Elche am Samstagabend kam der Mittelfeldspieler ebenso wie Luis Suarez, der auch als Verkaufskandidat gilt, nicht zum Einsatz.