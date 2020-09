"AS": Barcelona-Torwart Marc-André ter Stegen droht längerer Ausfall - Komplikationen in der Reha

Marc-André ter Stegen wird wohl nicht rechtzeitig für das Clásico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid am 25. Oktober fit. Die deutsche Nummer eins der Katalanen könnte nach Informationen des spanischen Zeitung Diario AS wegen Komplikationen in der Reha noch länger ausfallen. Ter Stegen, der in der abgelaufenen Saison mehrfach Probleme mit dem rechten Knie hatte, hatte sich Mitte August einem Eingriff an der Patellasehne unterzogen. Dem Bericht zufolge peilte Barca das Ter-Stegen-Comeback ursprünglich für Ende Oktober, also passend zum Topspiel gegen den Erzrivalen aus Madrid in der spanischen Liga, an. Doch Barca muss wohl umplanen.