Monaco-Stürmer Kevin Volland übt scharfe Kritik an deutschen Talenten: "Halten es für selbstverständlich"

Eine halbe Saison spielt Kevin Volland nun schon bei der AS Monaco – Zeit genug, um erste Abweichungen zur deutschen Bundesliga zu sehen. Und ein großer Unterschied ist Volland bereits aufgefallen: "Die 18-, 19-Jährigen derweil sind wesentlich ehrgeiziger als ihre Altersgenossen in Deutschland", erklärte der Stürmer in einem Interview mit t-online.de. Die Youngster beim Klub aus dem Fürstentum seien deutlich engagierter als ihre Gegenüber in Deutschland: "Ich sehe ihnen hier jeden Tag im Training an, dass sie alles dafür tun wollen, um den nächsten Entwicklungsschritt zu nehmen. Sie drängen sich extrem auf, schieben Extraschichten vor und nach dem Training", befand Volland.

"Anspruch auf fetten Vertrag": Volland kritisiert deutschen Nachwuchs deutlich

Doch der 28 Jahre alte ehemalige Leverkusener geht mit seiner Kritik am deutschen Nachwuchs sogar noch weiter: "In Deutschland hatte ich häufiger das Gefühl, dass die Spieler, die aus der Jugend hochgezogen wurden, es für selbstverständlich angesehen haben, dass sie bei uns Profis mittrainieren dürfen", erinnerte sich Volland. "Da herrschte oftmals der Gedanke: 'Jetzt gehöre ich dem Profikader an, also habe ich auch Anspruch auf einen fetten Vertrag.'", sagte er. In Monaco habe er diese Anspruchshaltung noch nicht erlebt.