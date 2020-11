Kovac-Team überwindet Mini-Krise: Doppelpacker Volland schießt AS Monaco zu Kantersieg

Auch dank eines Doppelpacks von Kevin Volland hat die AS Monaco in der französischen Ligue 1 eine Mini-Krise überwunden. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac feierte gegen Girondins Bordeaux einen überzeugenden 4:0 (3:0)-Heimsieg. Es war der erste Erfolg für die Monegassen seit Ende September und ein verdienter noch dazu - Bordeaux brachte in den gesamten 90 Minuten nicht einen Torschuss zustande. Volland, vor der Saison von Bayer Leverkusen gekommen, traf erstmals für seinen neuen Klub.

Das Kovac-Team war zuvor nicht ohne Probleme in die neue Saison gestartet. Vor allem nach der deutlichen 0:4-Pleite gegen Champions-League-Halbfinalist Olympique Lyon in der Vorwoche fehlten dem Monaco-Coach die Worte, da seine Mannschaft selbst einfachste Vorgaben nicht umgesetzt hatte. "Wenn der ballführende Spieler nicht unter Druck gesetzt wird, muss man sich fallen lassen, um die Tiefe zu verteidigen. Das haben wir nicht gemacht, es ist unglaublich", sagte Kovac. Gerade in der ersten Halbzeit habe sein Team "alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte".